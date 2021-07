Los dos porteros de LaLiga en los que piensa el Barcelona si sale Neto

Deportes

El conjunto azulgrana tiene previsto hacer caja por Neto este verano y peina el mercado en busca de una opción low-cost para relevarle. Aunque en principio el Barcelona cuenta con Iñaki Peña como suplente de Ter Stegen, la lesión de éste último hace que el equipo catalán prefiera a un portero con mayor experiencia. Como ya contamos en LAOTRALIGA, esto es algo que ha convertido a Jordi Masip en una opción para el Barcelona tras el descenso del Real Valladolid. También a Aitor Fernández, del Levante.

Noticias relacionadas Redes sociales. Ángel Martín convierte a Pilar Rubio en tendencia por su ironía al hablar de Sergio Ramos

Jordi Masip y Aitor Fernández, opciones low cost para el Barcelona

En lo que respecta a Jordi Masip, el guardameta de 32 años podría regresar al conjunto blaugrana. A favor de su vuelta, además de la experiencia cosechada en LaLiga Santander durante estos años, juega la sana competencia que mantuvo con Ter Stegen desde 2014 a 2017, años en los que coincidieron en el Barcelona.

El equipo catalán también podría aprovechar que el Levante está dispuesto a hacer caja por Aitor Fernández para incorporar a éste a su plantilla. El cuadro granota, que el pasado verano vio como varios equipos amenazaron la continuidad del meta de 29 años, ha visto ahora como éste ha cedido la titularidad en favor de Dani Cárdenas. Agradecido a Aitor Fernández, y ante la necesidad que tiene de vender para seguir saneando sus cuentas, el Levante escuchará ofertas por Aitor Fernández, algo a lo que permanece atento el Barcelona. No obstante, no moverá ficha ni por él ni por Jordi Masip hasta que no se concrete la venta de Neto.