El tuit de Dani Alves que alimenta las especulaciones sobre su regreso al Sevilla

Deportes

Aunque el fichaje de Gonzalo Montiel no deja sitio para un nuevo lateral diestro, el Sao Paulo no puede seguir haciendo frente a la ficha del brasileño. Esto es algo que, como contamos en LAOTRALIGA, podría aprovechar el Sevilla para volver a reclutar a Dani Alves en su plantilla.

Monchi ve como una oportunidad de mercado el regreso del futbolista de 38 años. Ya el pasado verano se especulo con el regreso de Dani Alves al Sevilla. Entonces el director deportivo del equipo andaluz manifestó: “Me gustaría decir que hay una esperanza, pero hoy el Sevilla no está en la idea de Daniel. Quiere seguir compitiendo en otro tipo de campeonatos y objetivos. Pero eso no quita que algún día se pueda dar esa circunstancia”.

El tuit de Dani Alves con guiño al Sevilla

Pues bien, ahora Dani Alves ha respondido a un tuit que el Sevilla escribió el pasado 7 de agosto. Es decir, más de una semana después, lo que ha alimentado las especulaciones sobre su regreso al conjunto hispalense. “Os quiero mucho misarmaaaaa!!”, ha escrito el brasileño.

🙌🏾 os quiero mucho misarmaaaaa!! https://t.co/lAYdry6Yf9 — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) August 15, 2021

También Dani Alves lanzó un guiño al Sevilla durante el X Trofeo Antonio Puerta. “Cuando uno vuelve a casa siempre está contento, muy feliz, empiezas a revivir cosas, gente que marcó muchísimo mi vida. Siempre es una pasada volver aquí, es emocionante. Para hacerte respetar, tienes que tener las vitrinas como las tenemos aquí. Pasas, ves todo eso y dices, el club hoy es respetado”, fueron las palabras del lateral diestro.