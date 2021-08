Dani Alves se convierte en una oportunidad de mercado para el Sevilla

Fútbol

Aunque el fichaje de Gonzalo Montiel no deja sitio para un nuevo lateral diestro, el Sao Paulo no puede seguir haciendo frente a la ficha del brasileño. Esto es algo que podría aprovechar el Sevilla para volver a reclutar a Dani Alves en su plantilla.

😱¿DANI ALVES de VUELTA al SEVILLA?😱



¡Vamos hasta el Sánchez-Pizjuán con la última hora en #JUGONES! pic.twitter.com/QcGVTdOXa6 — JugoneslaSexta (@JugoneslaSexta) August 12, 2021

Según Jugones, Monchi ve como una oportunidad de mercado el regreso del futbolista de 38 años. Ya el pasado verano se especulo con el regreso de Dani Alves al Sevilla. Entonces el director deportivo del equipo andaluz manifestó: “Me gustaría decir que hay una esperanza, pero hoy el Sevilla no está en la idea de Daniel. Quiere seguir compitiendo en otro tipo de campeonatos y objetivos. Pero eso no quita que algún día se pueda dar esa circunstancia”.

También Dani Alves lanzó un guiño al Sevilla durante el X Trofeo Antonio Puerta. “Cuando uno vuelve a casa siempre está contento, muy feliz, empiezas a revivir cosas, gente que marcó muchísimo mi vida. Siempre es una pasada volver aquí, es emocionante. Para hacerte respetar, tienes que tener las vitrinas como las tenemos aquí. Pasas, ves todo eso y dices, el club hoy es respetado”, fueron sus palabras.

El vínculo que une a Dani Alves con el Sevilla.

Cabe señalar que el brasileño sigue vinculado al club de Nervión a través de su equipo de su equipo de esport, Good Crazy, con el que participa en eLaLiga Santander. “Cuando se me planteó la oportunidad de vincularme de nuevo con el Sevilla mediante la competición eLaLiga no me lo pensé ni un minuto, por todo lo significa y significó en mis inicios ese club”, dijo Dani Alves justificando su colaboración.