Los 2 equipos de LaLiga a los que el Valencia ha dado calabazas por Guedes

La continuidad del atacante de 24 años del conjunto che sigue estando en el aire. Si bien el Valencia ha rechazado ofertas de dos equipos de LaLiga Santander por Gonçalo Guedes, el club de Mestalla daría el visto bueno a cualquier propuesta que supere los 30 por el luso. Dicha cantidad es la que no han querido alcanzar ni el Sevilla ni el Villarreal, que son los dos equipos que han tratado de hacerse con sus servicios hasta la fecha.

Así lo asegura Superderporte, que señala que la oferta más elevada que ha recibido el Valencia por Gonçalo Guedes ha sido de 20 millones de euros entre el fijo y los variables. Ahora sería el Wolverhampton el que está dispuesto a mejorar las propuestas de Sevilla y de Villarreal y a alcanzar los 25 millones. Aún así parece que el equipo inglés también volverá a recibir calabazas por parte del Valencia.

Las alternativas de Villarreal y Sevilla a Guedes

Ante las altas pretensiones del conjunto che, el Villarreal ha fichado finalmente en su demarcación a Arnaut Danjuma, por el que pagará más de 20 millones. Como ya contamos en LAOTRALIGA, el extremo de 24 años del Bornemouth era la alternativa del submarino amarillo a Gonçalo Guedes. El Sevilla, por su parte, ha incorporado a Erik Lamela, que ha formado parte de la operación que ha llevado a Bryan Gil al Tottenham.

Rogério, padre de Guedes, invitaba recientemente a su hijo a cambiar de aires: “Estaría bien si no fuera por la situación en la que está el Valencia. Guedes solo brilla cuando hay un equipo que se lo permite. ¿Se irá este verano? No lo sé, pero en Valencia no hay Champions, ni Europa League. Él está de más en el club”.