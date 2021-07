Arnaut Danjuma es la alternativa del Villarreal a Guedes

Fútbol

Aunque la prioridad del submarino amarillo pasa, a día de hoy, por vender; en las próximas horas anunciará el fichaje de Boulaye Dia, por el que pagará 15 millones de euros al Stade de Reims. Además el Villarreal tiene previsto incorporar a un nuevo extremo a sus filas. Semanas atrás sonó con fuerza Gonçalo Guedes, pero en Castellón piensan en Arnaut Danjuma por si no fueran capaces de sacar al portugués del Valencia.

Según el diario AS, el submarino ya ha presentado una oferta de 15 millones de euros por este futbolista de 24 años que ha sido rechazada. No obstante, dado que el Bornemouth no ha logrado ascender a la Premier, el Villarreal no descarta acercar posturas con el conjunto inglés más adelante.

La de Arnaut Danjuma no es la única alternativa del Villarreal a Gonçalo Guedes. Amine Harit, atacante de 24 años del Schalke 04, es otra opción que maneja el club de Castellón. Sin embargo, Arnaut Danjuma estaría por delante en la agenda del equipo que dirige Unai Emery según el citado diario.

Roig y el posible fichaje de Guedes por el Villarreal

A día de hoy parece poco probable que el luso sea el fichaje estrella del submarino amarillo. No obstante, también parecía poco probable que Parejo recalase en el Villarreal el pasado verano y terminó haciéndolo a coste cero. Esto es algo que está descartado que suceda con Gonçalo Guedes por el que el Valencia realizó una inversión de 40 millones de euros que ahora buscará recuperar.

Es por ello por lo que al ser cuestionado al respecto, Fernando Roig Nogueroles, consejero delegado del Villarreal, ha señalado: “Guedes es un gran jugador, pero entiendo que el Valencia tiene unas expectativas que nosotros no podríamos nunca cumplir. No es una opción ahora mismo para el Villarreal”.