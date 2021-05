El padre de Guedes empuja a su hijo a salir del Valencia con estas polémicas declaraciones

Deportes

El conjunto che necesita hacer caja por varios jugadores y liberarse de alguna de las fichas más elevadas de la plantilla, lo que ha colocado al portugués en el mercado. Cuestionado por el futuro de Guedes, su padre no ha dudado en señalar que está de más en el Valencia.

“Estaría bien si no fuera por la situación en la que está el Valencia. Guedes solo brilla cuando hay un equipo que se lo permite. ¿Se irá este verano? No lo sé, pero en Valencia no hay Champions, ni Europa League. Él está de más en el club”, ha dicho Rogério Guedes en el diario Record.

Villarreal y Sevilla, opciones para Guedes en LaLiga si sale del Valencia

Villarreal y Valencia podrían volver a sentarse a negociar este verano. El conjunto che ha puesto a Guedes en el mercado y eso es algo que quiere aprovechar el submarino amarillo para hacerse con sus servicios. Tras la exitosa operación que llevó a Parejo y a Coquelin a Castellón, ahora el Villarreal estaría dispuesto a incluir a Paco Alcácer en la operación. Y es que, al igual que el Sevilla, que también está interesado por Guedes, el equipo amarillo no alcanzará los 40 millones de euros que solicita el Valencia por su traspaso.

El fichaje de Guedes por el Villarreal estaría avalado por Unai Emery, que ya tuvo al luso a sus órdenes al luso en el PSG y que ahora ve a éste como el refuerzo ideal tras haber clasificado al equipo para la próxima edición de la Champions.