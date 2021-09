Aurah se graba con Jesé para demostrar lo bien que están… ¡y terminan discutiendo!

Deportes

El delantero de Las Palmas y la canaria se han dado una nueva oportunidad. Jesé Rodríguez y Aurah Ruiz no esconden que han vuelto y así lo muestran en sus redes sociales. Además, el delantero, ha salido en el último vídeo de su novia, aunque no ha podido evitar contenerse después de que Aurah dijera cosas que no le han gustado.

Noticias relacionadas Sin censura. Publican fotografías subidas de tono de Jesé y Aurah Ruiz

“Hemos vivido muchos momentos difíciles. Primero por lo de nuestro hijo y, después, por las cosas que han pasado en nuestra relación. Pero bueno el amor siempre está ahí y yo estoy súper feliz”, ha comentado diciendo la que fuera participante de Mujeres y Hombres y Viceversa en su canal de MtMad.

“Hemos hecho cosas mal los dos, pero yo también estoy súper feliz. Se me ve en la cara. Vosotros lo notáis”, ha proseguido Aurah Ruiz.

Así se conocieron Aurah Ruiz y Jesé

“La primera vez que yo te vi fue muchísimos años antes. Él era más pequeño, yo estaba en otra cosa y no pasó nada. A los años nos volvimos a encontrar. Consiguió mi número de teléfono y me hablaba y yo decía ¿y este quién es ahora? Yo acababa de llegar a Madrid y no me creía nada. Ignoraba sus mensajes, contestaba poco. Ahí surgió como una ‘amistad’. Trabajé en esa discoteca de imagen hasta que él me sacó de la discoteca por los pelos”, ha recordado la canaria.

“Al principio sentí vergüenza porque yo veía quién era él y quién era yo. Hasta los tres meses no pasó nada. Íbamos viéndonos, el venía a verme al trabajo… y al final me acabó gustando un montón”, ha continuado la canaria. “Yo cuando te vi por primera vez dije esta mujer tiene que ser mía”, ha reconocido, por su parte, Jesé Rodríguez.

El enfado de Jesé con Aurah Ruiz

No obstante, el atacante ha hecho un reproche a Aura Ruiz: “Los dos tenemos mucho carácter, depende de la situación. Tú sabes que yo te quiero y te amo con locura y te lo he demostrado más con hechos que públicamente. Lo que más vergüenza me da es cuando habla mal de mí y dice cosas que no son verdad”. “A mí lo que más me molesta de ti ya lo sabe todo el mundo”, ha replicado la canaria.

“Esto sobra aquí”, ha cortado Jesé Rodríguez a su novia. “¿Te has enfadado?”, le ha preguntado Aurah Ruiz. “A mí me gusta lo que me haces sentir cuando estoy contigo, que estoy llena, que me siento bien, que soy feliz, me siento protegida. Cuando estás conmigo me haces disfrutar de cada momento. Siento que Nyan está más feliz con nosotros juntos y bien”, ha agregado la canaria reculando.