Míchel no sabe si seguirá como entrenador del Getafe ni aún ganando a la Real Sociedad

Míchel, entrenador del Getafe, aseguró este viernes en rueda de prensa previa al partido frente a la Real Sociedad que su presidente Ángel Torres no le tiene que hablar de su futuro porque sabe cuál es la situación de un técnico tras perder siete encuentros seguidos y pidió que no se preocupen por él.

El Getafe se enfrentará este domingo a la Real Sociedad en el Coliseum Alfonso Pérez. Último clasificado con cero puntos de 21 posibles, el choque ante el cuadro donostiarra podría ser el último en el cargo de Míchel, que analizó su situación en el banquillo y su actual relación con el presidente Ángel Torres.

“Hablamos todas las semanas con normalidad, pero Ángel Torres no me tiene que hablar del futuro. El futuro, cuando un entrenador no gana, el primero que lo sabe, es el entrenador. Pero es bueno cambiar la dinámica”, resaltó.

“El lunes todos miraban al entrenador desde la parte interesada. Vosotros con mayor o menor intención o mejor o peor, preguntáis, estáis atentos y lo que os interesa es saber qué pasa con el entrenador. El presidente es una persona que no se pone nerviosa en ese sentido y es optimista aunque sabemos que la situación es delicada. No hace falta que el presidente te diga nada para saber cuáles son tus obligaciones y qué pasa cuando no hay resultados”, agregó.

Asimismo, aunque resaltó que nadie le va a “creer”, indicó que su su futuro le da “igual” pese a que la gente que trabaja con él a diario saben que le encanta ganar y señaló que espera que la actual situación del Getafe sea “pasajera”.

Preguntado por si cree que podría ser destituido en caso de perder ante la Real Sociedad, fue contundente: “Y si se gana, porque a lo mejor el club cree que el problema está el entrenador. Pero de verdad, por mí no os preocupéis. A veces veo a mucha gente que no le interesa nada o cero el Getafe y está muy preocupado por mi situación”, manifestó.

“Que no se preocupen, yo quiero que mi equipo gane porque es una tremenda injusticia para el Getafe que esté en estas dificultades. Pienso por encima de mí, por el trabajo de los jugadores y por la gestión de lo que es el Getafe. No sólo en el juego, también en lo global, creo que es una injusticia para el Getafe. Así que decidle a quien se preocupe por mí, que no esté preocupado”, añadió.

Asimismo, declaró que si el presidente tuviese alguna duda sobre su trabajo, ya ha tenido ocasiones en las anteriores semanas como para tomar la decisión de prescindir de sus servicios. Además, destacó que si la situación fuese diferente, no habría tantas preguntas sobre su figura.

“Ya verás como ganamos cinco partidos seguidos, no vienen a vernos a las ruedas de prensa ni a esperarnos en la calle con cámaras. Eso funciona así siempre. Pero ya sé que el presidente... buscarme la historia de un equipo, incluido el Crystal Palace, que pierda siete partidos seguidos y el presidente no haya tomado la decisión de destituir al entrenador. En ese aspecto, estaría bueno que reprochase algo o pidiese cariño”, dijo.

Sobre cómo ha gestionado el trabajo de la semana con sus jugadores, explicó que él no es un entrenador de “palo” y sí de “zanahoria” porque, a su juicio, es la mejor manera de “educar y comprometer” para que le sigan.

“No quiero señalar errores individuales, porque se puede convertir en un frontón. Les quiero quitar el miedo al fallo, a la derrota y siempre vamos por la parte positiva. Cuando vinimos aquí pensamos que el equipo puede hacer muchas cosas que hace y las otras, no soy de buscar culpables y de enfadarse. No solo somos cariñosos, también somos estrictos y directos en el mensaje. Dejamos de buscar culpables para buscar soluciones, que es mucho más divertido”.

Respecto a la Real Sociedad, recordó que últimamente están castigados por las lesiones y que ha tenido que a utilizar a jugadores del filial para completar convocatorias. Asimismo, alabó al club donostiarra:

“Tienen un estilo muy definido. Es un trabajo de club que identifica el sello del equipo. La Real Sociedad y el Villarreal para mí son los que más proponen de ataque. Independientemente de quien juegue, es un rival muy bueno. Es un objetivo ganar a esa serie de equipos porque a nosotros nos gustaría ser un equipo como la Real Sociedad”, concluyó.