Cañizares destapa las miserias de Koeman: “Es el peor entrenador que he tenido”

Deportes

Al igual que David Albelda, el que fuera guardameta del Valencia no olvida que el técnico holandés llegó a apartarle cuando ambos coincidieron en el conjunto che. Aún así Santiago Cañizares afirma que lo suyo no es nada personal, como Ronald Koeman, Fabio Capello no contó con él y del italiano no puede decir que haya sido mal entrenador; del actual técnico del Barcelona, sí.

“A nivel táctico, Koeman no fue capaz de dar las herramientas correspondientes a los jugadores. Tampoco lo hizo bien en los entrenamientos y en la preparación física. De los diez años que estuve en el Valencia, fue el peor entrenador. No supo gestionar el vestuario ni tomar decisiones acertadas. Nos apartó a Albelda, Angulo y a mí del equipo cuando éramos 25 jugadores en diciembre y se quedó compitiendo con 22. No tuvo ningún beneficio esa decisión. Nunca me pareció un buen entrenador. Hay otros entrenadores que tampoco contaron conmigo, pero sí eran buenos, como Fabio Capello”, ha asegurado Santiago Cañizares en Radio Marca.

Albelda, como Cañizares, no se olvida de Koeman

Con la derrota del Barcelona frente al Bayern de Múnich se volvió a convertir en viral un tuit que escribió David Albelda en 2014 en el que vaticinó qué pasaría si Ronald Koeman tomaba algún día las riendas del Barcelona. “Hoy veo a gente hablar de Koeman. Ojalá algún día entrene al Barcelona así se igualaría algo la liga”, escribió en sus redes sociales el que, al igual que Santiago Cañizares, fuera capitán del Valencia.