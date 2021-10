Cristina Porta y Sandra Pica, enemistadas por un futbolista

Deportes

La periodista Cristina Porta fue pareja en su día de Borja Mayoral, futbolista de la Roma. El que fuera delantero del Real Madrid, que mantiene una relación con Flavia Natalini, fue fotografiado este verano con Sandra Pica, algo que estaría afectando la relación de ambas en Secret Story.

Noticias relacionadas Fútbol. Borja Mayoral cambia a una periodista española por una Miss italiana

No obstante, la ex de Tom Brusse asegura que Borja Mayoral no tiene nada que ver en el distanciamiento que existe entre ellas: “Él tiene novia. Es verdad. Me reafirmo que su novia estuvo presente. Mi enemistad con Cristina no va por ahí”.

“A mi su amigo me juzga por mi pasado. Y pasado tenemos todos pero yo no lo haría. Por respeto sobre todo a su expareja, que es un chico genial que no tiene nada que ver con esto”, añadía Sandra Pica.

Por su parte, Cristina Porta decía sobre Borja Mayoral: “Hace tiempo que no estoy con mi ex y le respeto”. “Esa coletilla para mí sobra pero ella puede decir lo que quiera. Mi pasado era público pero yo no he vendido nada con mi ex y me gustaría que siguiera así”, aclaraba, molesta, la periodista.

Por último, Sandra Pica señaló: “Para mí Cristina es una persona con la que se puede hablar, como lo estamos haciendo ahora, pero luego hay momentos en los que ella saca una soberbia, una prepotencia y un aire de superioridad que es lo que me aleja de ella... Hay veces que hemos hablado y yo no me siento incómoda con ella”.

Amor Romeira y la relación entre Sandra Pica y Borja Mayoral

Sobre el encuentro entre Sandra Pica y Borja Mayoral hablaba recientemente Amor Romeira: “Están queriendo dar a entender que Sandra Pica y Borja Mayoral tienen un ‘affaire’ de verano, como que han estado juntos en Ibiza. Error. Han estado juntos en Ibiza, pero no revueltos. Borja tiene una novia italiana espectacular y Sandra estaba conociendo a Julen”.

“No estaban de cita romántica, estuvieron junto con más de 10 personas. Borja tiene un hermano que se llama Cristian, que está conociendo a la mejor amiga de Sandra. De aquí viene que se conozcan y estén en el mismo ámbito. Solamente es una casualidad”, aclaraba.