Borja Mayoral cambia a una periodista española por una Miss italiana

El delantero de 25 años, que esta temporada ha jugado en la Roma cedido por el Real Madrid, todavía no sabe dónde jugará el siguiente curso. Esto es algo que decidirá José Mourinho, que es el nuevo entrenador del equipo italiano, y es que el club se reservó una opción de compra por él. Borja Mayoral, por su parte, no vería con malos ojos seguir en la Serie A ya que ha encontrado el amor en Italia.

Y es que la vida del atacante ha cambiado mucho desde que pusiera rumbo al conjunto transalpino. Tras poner punto y final a su relación con Cristina Porta, periodista deportiva española que pasó por Punto Pelota y por Gol, Borja Mayoral ha sucumbido ante los encantos de Flavia Natalini, que tiene un año más que él.

La dura vida de Flavia Natalini hasta conocer a Borja Mayoral

La italiana trabaja como modelo y fue Miss Lazio. Flavia Natalini también se presentó a Miss Italia aunque fue eliminada en primera ronda. La modelo ha recuperado la sonrisa gracias a Borja Mayoral ya que, según confesaba: “Crecí sin poder sentir el amor de mi padre”. Posteriormente entró en depresión tras la muerte de su abuela: “Llené mis vacíos con atracones y me tranquilizaba. Luego corría a vomitar y, después, estaba hecha pedazos. Pero no lo hice por el aspecto físico. Algo se rompió en mi cabeza y no pude detenerlo. Por desesperación, incluso me pegaba sola”.

A Borja Mayoral también le ha venido bien volver a encontrar el amor ya que esta temporada ha jugado 46 partidos con la Roma y ha anotado 17 goles.