Raúl de Tomás considera “un acierto” haberse marchado del Real Madrid

Deportes

El delantero de 26 años atraviesa un dulce momento. Tras haberse quedado en el Espanyol pese a su descenso, ahora es la referencia del cuadro perico en Primera División, donde ha anotado dos goles en siete encuentros en el presente curso. El siguiente encuentro de su equipo será frente al Real Madrid, equipo en el que pudo haber continuado pero del que prefirió salir Raúl de Tomás tal y como ha relatado.

Raúl de Tomás pudo haber seguido en el Real Madrid

“Tuve la opción de quedarme cuando hablé con Julen Lopetegui, pero decidí no hacerlo porque sentía que no iba a ser partícipe de ese año, porque la pretemporada no fue buena para mí, no jugué casi nada, y yo necesito competir para sentirme bien, feliz, práctico, para que mi familia disfrute viéndome jugar a fútbol, y en el Madrid sentía que no era el sitio ni el momento. No quería estar ahí parado”, ha comenzado contando Raúl de Tomás en el diario AS.

“Más que error, lo llamaría acierto. Si no hubiera ido al Benfica, hoy no estaría en el Espanyol. Las cosas pasan porque tienen que pasar. Hay que ser agradecidos, y para estar ahora feliz tenía que suceder algo malo allí, aunque lo pasé muy mal. El Espanyol ha sido mi gran acierto, porque estoy muy feliz aquí, es como mi familia, me siento muy agradecido por la decisión en su día de Rufete, que me llamó, me fichó y apostó, y por arriesgarse a pagar una cifra tan alta. No sé lo que deparará el futuro, lo único que puedo decir es que me lo voy a dejar todo por el Espanyol. Soy del Espanyol ya y siempre lo seré, ya hasta que me muera. Lucharé por el club, por la afición y por todo el mundo que está dentro de este club”, ha concluido Raúl de Tomás.