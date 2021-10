Arsenal, West Ham y Wolverhampton amenazan la continuidad de Vivian en el Athletic

Fútbol

El central de 22 años, que el pasado curso jugó como cedido en el Mirandés, ha disputado esta temporada siete partidos con el Athletic. Su bien hacer en el conjunto vasco no está pasando desapercibido en la Premier League, donde Daniel Vivian cuenta con Arsenal, West Ham y Wolverhampton como pretendientes.

Así lo asegura Fichajes.net, que señala que la cláusula del defensor es de 40 millones de euros. No obstante, el Athletic parece obligado a revisar su contrato, ya que éste expira en 2023, por lo que el próximo verano podría salir a un precio inferior si llega a su último año sin haber renovado. Habrá que ver pues si el club rojiblanco amplía su cláusula o su aprovecha el buen hacer de Daniel Vivian para hacer caja por él a costa de Arsenal, West Ham y Wolverhampton. Y es que, si se ha asentado en la titularidad junto a Iñigo Martínez, es por las lesiones de Unai Núñez y de Yeray Álvarez. Tan pronto como estos vuelvan a estar disponibles, Daniel Vivian podría ser relegado a un segundo plano en el Athletic.

El Athletic ha renovado con Yuri Berchiche

La llegada de Daniel Vivian a la Premier podría complicarse si, como Yuri Berchiche, renueva con el Athletic sin cláusula de rescisión. De ser así, Arsenal, West Ham y Wolverhampton estarían obligados a negociar con el conjunto vasco. “Quiero dar gracias al club y la afición, han sido cuatro años llenos de emociones. Desde el primer momento me he sentido muy querido. Estoy muy feliz de poder ampliar el contrato dos años. Me siento como en casa, quedan cosas pendientes por hacer”, decía Yuri Berchiche tras extender su contrato con el Athletic hasta 2024.