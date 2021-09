Iñigo Martínez explica su renuncia a la Selección durante la pasada Eurocopa

Deportes

El central del Athletic ha regresado a una convocatoria tras haber renunciado a jugar con la Selección la pasada Eurocopa. Esto es algo que ha querido explicar el propio Iñigo Martínez en la última entrevista que ha concedido.

Sobre la conversación que tuvo con Luis Enrique, el defensor ha señalado en MARCA: “Sabía que con él no iba a haber ningún problema. Nos conocemos y seguro que él también habrá pasado momentos así. Nos entendemos bien. Me costó más coger el teléfono y hacer la llamada que decirle al míster lo que me pasaba. Había peleado mucho para estar en una cita tan importante. Tomar esa decisión fue duro, muy duro”.

Iñigo Martínez no quería jugar ni con la Selección ni con el Athletic

“Sentía que no tienes esas ganas y fuerzas para competir. Llegas a entrenar, y no disfrutas como se debe en el fútbol. Hay que saber decir basta, hasta aquí he llegado y tengo que parar. En el Athletic lo sabían, y me tocaron jugar partidos al final porque había gente lesionada. Si hubiera sido por mí, habría parado mucho antes”, ha reconocido Iñigo Martínez.

Pese a todo el futbolista del Athletic ha reconocido que sintió envidia al ver a la Selección durante la Eurocopa: “¡Por supuesto! La seguí. Me gusta el fútbol y desde casa los animaba. No fue nada fácil para nadie, pero le dieron la vuelta y ahí está el trabajo que hicieron”. “A todos nos gusta llegar a poder jugar esos partidos. Tener la opción de vivir esos momento es algo muy importante. Por eso me costó tanto dar ese paso, porque sabía que será muy difícil estar en otra Euro”, ha finalizado Iñigo Martínez.