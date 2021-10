Eto’o da un consejo a Iñaki Williams para que marque más goles

Fútbol

El camerunés considera que el delantero del Athletic puede mejorar sus registros de cara al gol. Es por ello por lo que Samuel Eto’o ha querido dar un consejo a Iñaki Williams para que marque más goles.

Noticias relacionadas Jesulín. El nuevo novio de Juls Janeiro juega en el Alavés y es primo de un colaborador de El Chiringuito

“Cuando llegué al Real Madrid tenía como entrenador a Capello y un día me dice mira Samuel ‘tú vas a entrenar por la tarde y eso durante un tiempo largo’. Le mire y pensé ‘¿éste qué me ha visto para castigarme?’. Él se dio cuenta de que yo solo jugaba con el interior del pie y mis entrenos por la tarde era intentar pegarle con el empeine”, comenzó contando en Radio Euskadi.

Cuestionado por Iñaki Williams, Samuel Eto’o señalaba: “Yo lo que te puedo aconsejar es que nunca dudes de ti, pero cógete 15, 20 ó 30 minutos después del entreno y solo chuta, chuta y chuta. Como te venga el balón, no lo pienses, chuta. Me dirás. Con las mismas situaciones en los entrenos que se te pueden dar en los partidos. En Mallorca y Barcelona venía una hora por la tarde y pegaba 300 ó 400 balones. Al principio me costaba, pero cuando empezaba a marcar, no paraba de marcar. El entreno es la llave de todo, pero el entreno que los demás no ven”.

Iñaki Williams, agradecido a Eto’o por su consejo

“Para mí esto es un máster, me lo guardo como mis mejores tesoros. Samu, con todo mi respeto y admiración hacia ti, marcaste mi infancia. Muchísmas gracias por todo lo que me has hecho disfrutar del fútbol, si amo el fútbol es en una gran parte por ti. Ejemplo y referencia para mí”, decía Iñaki Williams a Samuel Eto’o tras recibir su consejo.