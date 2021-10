Luuk de Jong volverá al Sevilla

FC Barcelona

El delantero regresará al conjunto hispalense el próximo verano. El Barcelona se hizo con sus servicios éste pagando medio millón de euros al Sevilla por la cesión de Luuk de Jong asumiendo, además, la ficha de 2 millones del futbolista. Sin embargo, el equipo catalán no se reservó una opción de compra por él, simplemente un derecho de tanteo que el club no se plantea ejecutar. Y es que el holandés está en el ojo del huracán. Pese a ser una petición de Ronald Koeman, Luuk de Jong no está respondiendo (sólo un gol en 9 partidos), lo que le ha colocado en el centro de las críticas.

El Sevilla, por su parte, tampoco cuenta con él, por lo que tratará de aprovechar su paso por el Barcelona para hacer caja por él. Será la última opción que disponga el equipo andaluz ya que Luuk de Jong termina contrato en 2023. Aún así, si el Sevilla da el visto bueno a cualquier oferta por él, el Barcelona tendrá la opción de igualarla.

Así se despidió Luuk de Jong del Sevilla

Después de que se formalizase su salida al Barcelona, el atacante de 31 años se despedía así del conjunto hispalense: “Desde el primer momento me sentí como en casa en este maravilloso club y en esta gran ciudad. Quiero dar las gracias a todos los sevillistas”.

“¡Hemos hecho historia juntos! Siempre tendréis un lugar en mi corazón, pase lo que pase en el futuro. Algún día nos volveremos a ver”, añadía Luuk de Jong.