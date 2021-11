El Newcastle negocia ya con un jugador del Atlético de Madrid

Atlético de Madrid

El nuevo rico del fútbol mundial es el penúltimo clasificado de la Premier League y no quiere que su proyecto naufrague antes de haber comenzado. Es por ello por lo que el Newcastle mira ambicioso al mercado. Si bien el conjunto inglés ya ha intentado hacerse con Simeone y con Andrea Berta, ahora vuelve a mirar al Atlético de Madrid y estaría negociando con Kieran Trippier.

Así lo ha asegurado Guillem Balagué en BBC Radio. “Escuché de fuentes del Atlético de Madrid que el Newcastle está realmente interesado en hacerse con Trippier y que han iniciado negociaciones con su gente. No estoy seguro de si lo lograrán o no”, señalaba.

Kieran Trippier podría estar abierto a jugar en el Newcastle

En una entrevista reciente, el lateral de 31 años manifestaba: “He aprendido mucho de Simeone que me servirá cuando me convierta en entrenador. Quizá más adelante me gustaría serlo. Quién sabe, al final de mi carrera podría jugar para Sean Dyche (Burnley) de nuevo y empezar mi etapa como entrenador con él. Me encantaría volver a jugar en la Premier League”.

Cabe señalar que cuando Kieran Trippier fichó por el Atlético y se mudó a Madrid, su familia no lo hizo con él. Es por ello por lo que este verano, cuando el Manchester United trató de hacerse con sus servicios, el inglés vio con buenos ojos regresar a la Premier. No obstante, la cantidad que ofrecieron desde Old Trafford fue insuficiente para el Atlético de Madrid. Otro gallo cantará a final de temporada, cuando el defensor entre en su último año de contrato. Entonces el Newcastle podría hacerse con sus servicios.