El Chelsea podría cancelar la cesión de Saúl en enero

Deportes

Tal y como contamos en LAOTRALIGA, el cuadro londinense no ejercerá la opción de compra de 40 millones que tiene sobre el centrocampista de 26 años. Saúl Ñíguez sólo ha participado en 5 partidos con el Chelsea en lo que va de temporada, motivo por el que el conjunto inglés estudia la posibilidad de cancelar su cesión de cara al mercado invernal. Cabe señalar que el Atlético de Madrid, al liberarse de su ficha de 7 millones de euros, pudo incorporar a Antoine Griezmann en su lugar. Así pues, Saúl no tendría sitio en el cuadro colchonero, por lo que debería encontrar un nuevo acomodo, al menos, hasta final de temporada.

Saúl Ñíguez y los otros descartes del Chelsea

Pese a que el Chelsea es el líder de la Premier, quiere acometer una profunda reestructuración en el mercado invernal. Para ello, según Express, quiere desprenderse de seis futbolistas entre los que se encuentran, además de Saúl Ñíguez; Christensen, Baker. Musonda, Barkley y Sarr. En lo que al futbolista ilicitano se refiere habrá que ver si algún club está dispuesto a hacer frente a su elevada ficha, lo que reduce considerablemente su mercado.

El Atlético de Madrid, por su parte, no contempla su regreso ni siquiera en verano. Tal y como contó Saúl Ñíguez a Ibai Llanos, si optó por cambiar de aires fue por Simeone, así que será complicado que ahora el técnico argentino le haga un hueco en su plantilla. Si bien quiere a un futbolista en su demarcación, prefiere a un jugador de otro corte.

“Me sentía bien en el equipo, como siempre. Lo único es que me sentía estancado por no jugar en mi posición. Mi cabeza no aceptaba mi nuevo rol de jugar en una nueva posición. Le pedí a Simeone entrenar en mi posición, ya no jugar, para encontrarme feliz y encontrar mi mejor versión. Al contar eso pensaron que lo mejor era salir y era lo mejor para todos. Para mí ha sido la decisión más difícil de mi vida y me he asesorado por muchas personas”, fueron las palabras de Saúl Ñíguez a Ibai Llanos cuando puso rumbo al Chelsea.