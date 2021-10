Deportes

Simeone no quiere que Morata vuelva al Atlético de Madrid

La Juventus quiere aprovechar que Dusan Vlahovic ha anunciado que no renovará para hacerse con sus servicios. Sin embargo, los 90 millones de euros que pide por él la Fiorentina hace que contemple otras opciones como la de Mauro Icardi para reforzar su delantera. La llegada de cualquiera de ello, o de cualquier otro delantero, llevaría a la Juventus a no comprar a Álvaro Morata al Atlético de Madrid, futbolista con el que Simeone no quiere volver a contar en su plantilla.

El Atlético de Madrid prefiere fichar a un nuevo delantero antes que hacer sitio a Morata

De momento el conjunto rojiblanco ya ha ingresado 20 millones por el internacional español. Descartada una nueva cesión, la Juventus tendrá que decidir si compra o no por 35 millones de euros a Álvaro Morata al Atlético de Madrid. De no ser así, el cuadro colchonero buscará un nuevo acomodo al atacante. Y es que Luis Suárez, Correa, Joao Félix, Griezmann y Cunha cierran la puerta a Álvaro Morata. Además, el Atlético de Madrid no descarta fichar a un nuevo delantero. Ya el pasado verano intentó hacerse con Dusan Vlahovic, por el que podría volver a la carga.

Además, el conjunto rojiblanco es uno de los que está dispuesto a traer de nuevo a España a Darwin Núñez, que a sus 22 años está despuntando en el Benfica. También en Portugal el Atlético de Madrid sigue a Pedro Goncalves, atacante de 23 años del Sporting de Portugal. El luso ha anotado nada más y nada menos que cuatro tantos en los cinco partidos que ha disputado esta temporada jugando como extremo y su fichaje supondría para el cuadro colchonero un desembolso de entre 50 y 60 millones de euros. Cualquiera de ellos dejaría sin sitio en el Atlético de Madrid a Álvaro Morata.