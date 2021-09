La conversación que propició la salida de Varane del Real Madrid rumbo al Manchester United

Deportes

El central de 28 años se negó a renovar con el Real Madrid para aprovechar que entraba en su último año de contrato para cambiar de aires. Dicha opción se la ha ofrecido a Raphael Varane el Manchester United, que logró seducir al galo gracias a una conversación que su técnico, Ole Gunnar Solskjær, mantuvo con él.

Ya antes lo había intentado Ferguson, pero el Real Madrid apareció en su camino. Así lo ha reconocido Raphael Varane en TV2: “Es cierto que mi familia y yo conocimos a Sir Alex Ferguson y fue una experiencia fantástica para mí. Pero nunca pasó nada y al final el Real Madrid entró... Ya conoces el resto de la historia. Lo pasé muy bien en Madrid y creo que tal vez era mi destino ir allí. Estoy feliz por haber pasado diez años maravillosos allí”.

“Creo que necesitaba un nuevo desafío y quería vivir la Premier League. El Manchester United es un club lleno de historia y quieren volver a lo más alto, que fue un desafío que me tentó. El club es como una familia y he venido aquí para dar lo mejor de mí y para ayudar al equipo”, ha añadido justificando su fichaje por el conjunto inglés.

Varane y la conversación que propició su fichaje por el Manchester United

El paso tal vez no lo hubiera dado de no haber tenido una conversación con Solskjær. “Me habló de los planes del club y las ambiciones del equipo. También habló sobre su experiencia como jugador del Manchester United, y cómo iba a ser para mí considerando lo que el equipo quiere lograr. La charla fue mucho sobre esos momentos de alegría después de ganar algo, y habló durante mucho tiempo sobre las habilidades de este equipo y cómo debemos hacerlo para ser ganadores”, comentaba Raphael Varane al respecto.

El francés se ha reencontrado en el Manchester United con Cristiano Ronaldo, con el que coincidió en el Real Madrid, algo de lo que también ha hablado: “Es un futbolista excepcional y estoy muy feliz de que haya venido aquí. Es bueno tenerlo en el armario. Siempre es positivo y siempre tiene una broma reservada. A pesar de su edad, está mejor que nunca y, debido a su ética de trabajo y su instinto competitivo, todavía creo que tiene muchos años por delante”.