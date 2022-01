Cristina Porta cuenta las proposiciones indecente que ha recibido de futbolistas

La periodista deportiva, que en su día mantuvo una relación con Borja Mayoral (Roma) y que ha participado recientemente en Secret Story, ha concedido una entrevista muy comentada. En ella Cristina Porta ha hablado de las proposiciones indecentes que ha recibido por parte de futbolistas.

Sobre su trabajo como periodista deportiva, ha contado en Lecturas: “Es muy pesado. Muchos jugadores no te toman en serio. Es un mundo de hombres, te sientes inferior”.

“He tenido algún conflicto. Por ejemplo, decirle a alguien del fútbol con el que me llevaba bien que no quería tomar un café y que me contestaran: ‘Pues no te voy a contestar más’. No era un café, era otra cosa... A raíz de eso, cuando yo pasaba, me tapaba con la mano la cámara”, ha desvelado Cristina Porta. No obstante, ha querido matizar: “Otros futbolistas son súper respetuosos”.

Tampoco los hinchas facilitaron el trabajo de Cristina Porta como periodista. “He hecho muchos reportajes con la afición, fuera de los estadios, he aguantado que me estuvieran piropeando. Me han llegado a tocar el culo. Eso no se lo hacen a un hombre. Todo esto me ha hecho desencantarme del fútbol”, ha añadido.

Borja Mayoral, el futbolista que conquistó a Cristina Porta

Días atrás, sobre su relación con el delantero, la periodista dijo: “Tenía muchas rayaduras porque a veces no jugaba. Era muy introvertido”, afirmaba.

“Después de los partidos nos íbamos a cenar y después terminábamos viendo otra vez el partido. Si jugaba mal, se lo decía”, continuó contando Cristina Porta sobre su relación con Borja Mayoral.

“A veces me enfadaba con él porque no paraba de jugar a la consola. Una vez incluso me fui de casa llorando porque me sentía ignorada. Él trato de retenerme y me escondió los zapatos”, concluyó.