Cristina Porta habla de su relación con Borja Mayoral y deja en mal lugar al delantero

El delantero del Real Madrid, Borja Mayoral, que pese a estar cedido en la Roma deberá cambiar de aires en el mercado invernal al no contar para Mourinho, vuelve a ser noticia. En este caso porque su ex, Cristina Porta, ha hablado de él en Secret Story, el reality en el que está participando.

“Le dije que no me sentía cómoda. Él sabía que yo no era así”, decía sobre él la periodista haciendo alusión al papel que adoptaban las novias de otros futbolistas.

Según contó Cristina Porta a Luca Onestini, su actual pareja, Borja Mayoral “Tenía muchas rayaduras porque a veces no jugaba”. “Era muy introvertido”, afirmaba.

“Después de los partidos nos íbamos a cenar y después terminábamos viendo otra vez el partido. Si jugaba mal, se lo decía”, siguió contando Cristina Porta sobre su relación con Borja Mayoral.

“A veces me enfadaba con él porque no paraba de jugar a la consola. Una vez incluso me fui de casa llorando porque me sentía ignorada. Él trato de retenerme y me escondió los zapatos”, finalizó la periodista.

Borja Mayoral, ¿culpable de la mala relación de Cristina Porta y Sandra Pica?

“Él tiene novia. Es verdad. Me reafirmo que su novia estuvo presente. Mi enemistad con Cristina no va por ahí”, aseguraba Sandra Pica haciendo alusión a su encuentro con Borja Mayoral en verano.

“Para mí Cristina es una persona con la que se puede hablar, como lo estamos haciendo ahora, pero luego hay momentos en los que ella saca una soberbia, una prepotencia y un aire de superioridad que es lo que me aleja de ella... Hay veces que hemos hablado y yo no me siento incómoda con ella”, agregaba sobre Cristina Porta.