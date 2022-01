Gonzalo Villar y Borja Mayoral están cerca del Getafe

El conjunto azulón, que ha liberado una ficha cediendo a Chema Rodríguez al Eibar, está cerca de cerrar dos fichajes de una tacada en la Roma. José Mourinho no cuenta ni con Gonzalo Villar ni con Borja Mayoral y ambos están a un paso del Getafe.

Gonzalo Villar sólo ha jugado seis partidos esta temporada y ha sido relacionado con varios equipos de LaLiga Santander en las últimas semanas. Si bien días atrás parecía cerca del Celta de Vigo, ahora parece que el Getafe es el equipo mejor posicionado para hacerse con sus servicios. La llegada de Gonzalo Villar al Coliseum implicaría la salida de David Timor.

La llegada de Gonzalo Villar al Getafe es más fácil que la de Borja Mayoral

Para que llegue Borja Mayoral, el Getafe deberá cancelar antes la cesión de Juan José Macías. Sin embargo, Ricardo Peláez, director deportivo del equipo mexicano no sabe nada al respecto: “No hemos tenido comunicación con él Macías porque tiene un año con Getafe, hay que ser respetuosos en ese sentido. Él está cumpliendo apenas medio año y vamos a esperar. Por respeto hay que cumplir los tiempos. Si llegara a suceder alguna comunicación, trataríamos de resolver, pero no es el caso. Tengo la ilusión de que estos seis meses tenga un mejor desempeño y pueda mejorar”.

“Yo creo que por respeto, nos deberían buscar si surge algo, y al ser un jugador que le pertenece a Chivas. Yo lo haría y ellos se manejan de forma similar. No se ha dado el caso, no podemos hablar de algo que no ha sucedido pero creo que sí lo harían”, agregó.

Un caso similar al de Juan José Macías es el de Borja Mayoral, que pertenece al Real Madrid. No obstante, el cuadro merengue ve con buenos ojos que éste recale en el Getafe si no va a tener mayor protagonismo en la Roma.