Pedro denuncia el maltrato de la Roma y de Mourinho para provocar su salida del club

Deportes

El que fuera delantero del Barcelona ha fichado por la Lazio este verano. Se trata de un movimiento sorprendente ya que hacía 40 años que un jugador de la Roma no recalaba en el eterno rival. Aún así Pedro fue forzado a salir del equipo tanto por el club como por José Mourinho tal y como él mismo ha denunciado.

“Fue muy complicado en la Roma, me dejaron fuera del equipo y ninguno de los entrenadores me hablaba, no sabía nada de este asunto”, ha reconocido el futbolista de 34 años.

“Cuando hablé con Maurizio Sarri me di cuenta de que la Lazio era una gran oportunidad. Es cierto que ningún jugador se ha marchado de la Roma por la Lazio desde hace mucho tiempo, pero estoy muy contento aquí. La Roma está en el pasado, ya no quiero hablar más de eso, mi objetivo ahora es ayudar a la Lazio ya mis compañeros”, ha agregado Pedro.

La salida de Pedro de la Roma y su llegada a la Lazio

El Lazio anunció el fichaje del atacante canario una vez que éste se desvinculó de la Roma. Pedro firmó un un contrato de dos años por un valor de alrededor de 2 millones de euros anuales. En el equipo romano coincidirá con Maurizio Sarri, que ya le tuvo a sus órdenes en el Chelsea la temporada 2018-2019.

El traspaso de Pedro es el primero entre los dos grandes clubes romanos desde hace cuarenta años, cuando una operación llevó a Carlo Perrone primero del Lazio al Roma en 1981 y de vuelta al Lazio en 1982.