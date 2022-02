Oyarzabal habla sobre la posibilidad de fichar por el Athletic

En la última entrevista que ha concedido el futbolista de 24 años de la Real Sociedad ha hablado, cómo no, del eterno rival. Cuestionado por qué diría si el Athletic un día quiere ficharle, Mikel Oyarzabal ha señalado:

“Es que no tengo ninguna respuesta concreta. Hablar a futuro, cuando las cosas no se conocen, no vale de nada y creo que no es bueno tampoco. Porque a la mínima que dices algo, todo el mundo está pendiente para empezar a pinchar dentro de cinco años. No pienso en nada de eso. Lo único que sé es que ahora mismo estoy muy feliz aquí, en la Real; y ha quedado demostrado que si estoy aquí es porque quiero estar, y porque el club confía en mí, y para mí eso es muy importante. Ya está, no hay más”, ha dicho el internacional español en AS.

Oyarzabal está dispuesto a terminar su carrera en la Real Sociedad

Sobre la posibilidad de ser ‘one club man’, Mikel Oyarzabal ha añadido: “Bueno, yo ahora mismo sólo tengo la cabeza en la Real, en ningún otro sitio. En el fútbol es muy difícil predecir lo que va a pasar en el futuro. Ya lo es pensar en mañana. Pero tal y como está el fútbol, hacer predicciones a largo plazo no creo que sea bueno. Repito, no estoy pensando en otra cosa más que en hacerlo bien aquí, seguir creciendo y haciendo números, y ayudar al club a seguir creciendo”.

El futbolista de la Real Sociedad también ha dejado claro que no sería una mala opción para él retirarse en el cuadro txuri-urdin: “No, claro. Ojalá, es algo que todos en Zubieta soñamos, y que, si le dan a elegir a cualquiera, sin duda escogería”, ha concluido Mikel Oyarzabal.