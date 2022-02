Álvaro González desvela por qué no ha fichado por el Valencia

Pese a que Sampaoli no cuenta con él, el central de 32 años ha optado por seguir en el Olympique de Marsella hasta final de temporada. Una salida para Álvaro González hubiera sido recalar en el Valencia, club con el que su agente llegó a negociar en Mestalla. No obstante, el conjunto che terminó fichando a Eray Comert en su demarcación.

Cuestionado por lo sucedido con el Valencia en el mercado invernal, Álvaro González ha señalado en AS: “Hubo contactos. Me dijeron que me iba a llamar Corona, que es el director deportivo, pero allí también tienen un lío bastante grande. Se tenían que poner de acuerdo el director deportivo, el presidente, el entrenador y me imagino que alguna de esas partes no estaba al cien por cien segura de hacerlo. Lo único que dije es que, si se me quería, que se hiciese desde todas las partes, que, si no, no tenía por qué moverme, que no era necesario”.

¿Fue una opción el Valencia para Álvaro González?

Aún así el defensor ha aclarado que su intención nunca fue abandonar el Olympique de Marsella: “Durante el mercado de invierno les dije que no me iba a mover. Al final todos sabemos lo que es el mercado de enero, las situaciones de los equipos que te quieren no son las ideales, están jodidos, lo están pasando mal. No es lo mismo ir ahí que ir a equipos que van bien, esos equipos no necesitan cambiar”.

Por último, preguntado por si echaba de menos LaLiga, Álvaro González añadió: “Ahora que no estoy jugando le digo que sí… Pero, sinceramente, en el Marsella he pasado dos de los mejores años de mi carrera como profesional”.