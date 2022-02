Angeliño se ofrece en LaLiga

El carrilero zurdo de 25 años, al que el Leipzig compró al Manchester City por 18 millones de euros, no esconde su intención de volver a España pese a tener contrato con el cuadro bávaro hasta 2025. Así lo ha reconocido el propio Angeliño al ser cuestionado por la posibilidad de recalar en LaLiga Santander.

“Quiero estar cerca de mi familia algún día. Siempre he estado acostumbrado a que el fútbol sea mi prioridad. Pero cuando tienes un hijo pequeño, las cosas cambian. Extraño a mi hijo, quiero verlo crecer”, han sido las palabras del gallego en Kicker.

El Leipzig criticó a Luis Enrique por no convocar a Angeliño

El español es una de las piezas angulares del Leipzig, con el que ha disputado 27 partidos, anotando un gol y repartiendo siete asistencias en el presente curso. En el anterior, en 37 encuentros, anotó 8 tantos y dio 11 pases de gol. No es de extrañar que el director deportivo del Leipzig, Markus Krösche, criticase públicamente a Luis Enrique por no convocar a Angeliño: “Ángel ha estado mostrando excelentes actuaciones durante bastante tiempo, no solo en la Bundesliga, sino también en la Liga de Campeones. Por eso no podemos entender por qué no ha sido convocado todavía”.

“Angeliño juega a un nivel alto y constante, proporciona un número de goles y asistencias por encima de la media y muestra una mentalidad ganadora absoluta”, manifestó, por su parte, el director general del Lepizig, Oliver Mintzlaff.

“Su nivel de juego ha trascendido en España, seguro. No podemos entender que todavía no haya sido convocado porque sería un gran refuerzo para la selección española”, concluyó.