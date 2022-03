El gesto con el que Cristiano Ronaldo ha conquistado a los aficionados del Atlético de Madrid

Pese a los enfrentamientos que mantuvo con la hinchada rojiblanca durante sus años en el Real Madrid, el ahora delantero del Manchester United ha tenido un gesto con los aficionados del Atlético muy aplaudido en redes sociales. Y es que Cristiano Ronaldo, al terminar partido de Champions que disputó en el Wanda Metropolitano, evitó pisar el escudo del equipo colchonero.

Cristiano Ronaldo se retira del Wanda

sin pisar el escudo del Atlético…



¡Grande bicho! ¡Respeto! 👏🏿 pic.twitter.com/Kg8xFMqmiD — madr7ditis (@_madr7ditis_) March 3, 2022

Cristiano Ronaldo fue ofrecido al Atlético de Madrid en verano

Tan pronto como el astro portugués decidió abandonar la Juventus, su agente, Jorge Mendes, le ofreció a varios equipos. Uno de ellos, según se dijo, fue el Atlético de Madrid. También hubiera tenido mucho morbo ver a Cristiano Ronaldo con la camiseta del City, aunque finalmente en Manchester United se hizo con sus servicios evitando que vistiera la camiseta de su eterno rival.

“Si quieres sacar a Cristiano estamos dispuestos a negociar, pero todo antes del 15 de agosto”, fue el mensaje que trasladó Jorge Mendes al Atlético de Madrid según la Cadena SER.

El conjunto rojiblanco, atado de pies y manos por el límite salarial no contempló en ningún momento el fichaje de Cristiano Ronaldo. Es más, sólo se lanzó a por Antoine Griezmann, que era el elegido por Simeone para reforzar su delantera, cuando comenzó a negociar con el Chelsea por Saúl Ñíguez. De no haber salido el centrocampista ilicitano, el Atlético de Madrid no habría podido incorporar a un nuevo futbolista.

Si bien el Manchester United ha pagado 35 millones de euros a la Juventus por Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann ha recalado en calidad de cedido en el Atlético de Madrid. Aunque el cuadro colchonero ha abonado 10 millones al Barcelona por el préstamo, ha podido aplazar la compra del galo al próximo verano, cuando le costará 40 millones de euros hacerse con sus servicios en propiedad.