El negocio de un millón de dólares que rechazaron Ibai Llanos y Piqué

El popular streamer se ha posicionado públicamente en contra de los NFT. Ibai Llanos no termina de verles utilidad, motivo por el que se ha opuesto a un negocio de un millón de dólares que su socio, Gerard Piqué, central del Barcelona, sí veía.

“No me acaban de gustar los NFT porque es un tema que no acabo de comprender, no acabo de saber cómo funcionan y no acabo de verle la utilidad más allá de gente intentando generar más dinero y punto. No me acabo de creer la parte del arte, de los diseñadores”, comenzó contando Ibai Llanos en The Wild Project.

El choque entre Ibai Llanos y Piqué por los NFT

“Para nuestro equipo de eSports rechazamos una oferta exactamente igual que la de xQc. Gerard Piqué está más en la parte del sí, pero al final cuando tienes una empresa 50/50 y uno es sí y el otro es no... siempre se tiende a respetar el no”, añadía el vasco

“Gerard Piqué respeta mucho mis decisiones en base a lo que me siento cómodo, porque soy la parte un poco más activa. Y esto fue cuando empezamos el proyecto en octubre/noviembre que, claro, cuando la oferta es real la gente tiene que entender que te tiembla la mano”, prosiguió Ibai Llanos.

“Aunque sea algo que no te gusta... Es que eran un millón de pavos en 7 minutos. Pero me mola que haya gente que diga ‘Por ahí no paso’. Me sorprendió mucho xQc, porque en Estados Unidos se lleva mucho el tema cripto, a todo el mundo le mola”, concluyó.