Guardiola rechazó fichar para el Manchester City a Saúl Níguez

Atlético de Madrid

El centrocampista ilicitano ha sido una posibilidad tanto para el Chelsea, equipo en el que finalmente ha recalado, como para el Manchester United, pero no para el City. Aunque Saúl Ñíguez fue ofrecido al equipo que dirige Pep Guardiola, el ex del Barcelona se opuso a su fichaje. Así pues el Manchester City no habría ofrecido un intercambio por Bernardo Silva sino que habría sido el Atlético de Madrid el que propuso dicho intercambio.

Así lo asegura Manchester Evening News, que señala que tras ser rechazado por el City, el fichaje de Saúl Ñíguez se fraguó en el último día de mercado. El Atlético de Madrid, por su parte, descartó la posibilidad de fichar a Bernando Silva cuando apareció la opción de volver a reclutar a Antoine Griezmann en sus filas.

Saúl Ñíguez y su salida del Atlético de Madrid

“He tenido varias conversaciones con Simeone de lo de mis posiciones, porque no viene de ahora, llevo tres años así. A él le debo todo, tengo gran relación con él pero él tiene que ser egoísta y pensar en el grupo. Si él piensa que conmigo en el lateral el grupo rinde mejor, lo tiene que hacer. Pero en esto todas las partes salimos ganando. El club y el míster traen a un jugador que querían y yo salgo a un club grandísimo que me quería”, confesaba el centrocampista de 26 años a Ibai Llanos.

“Me sentía bien en el equipo, como siempre. Lo único es que me sentía estancado por no jugar en mi posición. Mi cabeza no aceptaba mi nuevo rol de jugar en una nueva posición”, continuó contando Saúl Ñíguez.

“Le pedí a Simeone entrenar en mi posición, ya no jugar, para encontrarme feliz y encontrar mi mejor versión. Al contar eso pensaron que lo mejor era salir y era lo mejor para todos. Para mí ha sido la decisión más difícil de mi vida y me he asesorado por muchas personas”, concluyó.