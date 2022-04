Cazan al agente de Darwin Núñez en el Wanda Metropolitano

Semanas después de reconocer que negociaría con el Atlético de Madrid por su representado, Edgardo Lasalvia ha estado en el feudo colchonero. El agente de Darwin Núñez no dudó en compartir fotografías en sus redes sociales en el Wanda Metropolitano. Esto no ha hecho más que acrecentar los rumores sobre el posible desembarco del ex del Almería en el conjunto rojiblanco como recambio de Luis Suárez.

Noticias relacionadas Famosos. Desvelado el dinero al mes que paga Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez

“El club que ha estado más atento y que más nos ha hablado de Darwin es el Atlético de Madrid. Pronto viajaré a Europa para reunirme con ellos y con el Benfica. Creo que el Benfica estará abierto a la idea de hacer una buena venta, pero solo al final de la temporada. Al menos, eso es lo que nos dijeron, pero atención: la cabeza de Darwin, de momento, está al 100% en el Benfica”, comentaba el pasado mes de marzo el agente de Darwin Núñez al ser cuestionado por el futuro del delantero de 22 años.

¿Cuánto le costaría al Atlético de Madrid fichar a Darwin Núñez?

En esta misma línea, el diario Récord aseguraba que Rui Costa, presidente del Benfica, había tasado en 80 millones de euros al atacante uruguayo. Así pues Darwin Núñez podría sustituir a su compatriota Luis Suárez en el Atlético de Madrid. A favor de la llegada del delantero jugarían los 27 goles que ha registrado en los 34 partidos que ha disputado esta temporada con el Benfica, el idioma, y su anterior experiencia en el fútbol español.