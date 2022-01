En Italia insisten: Luis Suárez no renovará con el Atlético de Madrid

El futuro del delantero de 34 años se va definiendo. Si hace unos días hablábamos en LAOTRALIGA de la intención de Luis Suárez y del Atlético de Madrid de separar sus caminos en verano cuando termine su contrato, ahora es en Italia donde aseguran que no renovará.

Noticias relacionadas Televisión. Cristina Porta cuenta las proposiciones indecente que ha recibido de futbolistas

Según Corriere dello Sport, el uruguayo abandonará LaLiga Santander y no para ser el sustituto de Álvaro Morata en la Juventus como se está especulando. Luis Suárez dejará el Atlético de Madrid para jugar en la MLS, donde el Inter de Miami de David Beckham sería el principal favorito para hacerse con sus servicios.

Luis suárez y su futuro una vez deje el Atlético de Madrid

Cuestionado por la posibilidad de volver a jugar en Sudamérica, el atacante mostró su preferencia por probar fortuna en la MLS. “Tengo 34 años y me queda uno de contrato en el Atlético. Valoro tanto el esfuerzo que he hecho para estar en lo máximo del fútbol y dejar una buena imagen que si vuelvo al fútbol sudamericano con 36 ó 37, la gente me va a exigir como si tuviera 27 ó 30. Y si no puedo rendir a ese nivel, prefiero tratar de evitar que digan que no corro como antes o que no hago los mismos goles. Para no dejar esa imagen, prefiero seguir disfrutando en otro lado, donde la condición física me llegue hasta donde me llegue. Que pueda seguir disfrutando del fútbol sin esa presión que sentís en Sudamérica, que es más que en Estados Unidos, Asia o donde quieras disfrutar con 37 años”, declaró Luis Suárez.