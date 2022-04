Nolito ya sabe qué hará si el Celta de Vigo no le renueva

El atacante de 35 años termina contrato a final de temporada y no tiene previsto colgar las botas. Así pues, si el Celta de Vigo no renueva su contrato, Nolito, que en el pasado fue relacionado con su Cádiz natal y también con el Granada, buscaría un nuevo acomodo en LaLiga Santander o en el extranjero.

Noticias relacionadas Selección. Manuel Pellegrini y su firme postura ante una oferta de la selección española

Así lo asegura el diario MARCA, que señala que el gaditano ya renunció a dinero por poder recalar en el cuadro celeste y estaría dispuesto a hacerlo para fichar por un nuevo equipo. No obstante, Nolito está haciendo méritos para renovar con el Celta de Vigo, con el que ha disputado 30 partidos esta temporada y ha anotado dos tantos.

“Ahora, el 30 de junio, quedo libre y aún no sé cuál será mi futuro. De eso se encarga mi agente”, dijo en su día, cuando terminaba contrato con el Sevilla. “No me importaría irme a donde sea. Es una decisión que tendré que tomar en su momento y que hablaré con mi mujer y mi niña grande, sobre todo”, agregó Nolito entonces.

El regreso de Nolito al Celta de Vigo

El gaditano regresó a Balaídos en junio de 2020, después de que la entidad gallega aprovechase la baja federativa por la grave lesión del portero Sergio Álvarez para reforzar la plantilla con su incorporación.

Nolito no tardó en convertirse en una pieza fundamental para el técnico Óscar García Junyent en el tramo final de ese campeonato, así como para Eduardo “Chacho” Coudet cuando el entrenador argentino asumió la dirección del Celta de Vigo en noviembre de ese mismo año.

El extremo disputó 36 partidos de Liga (7 goles y más de 2.600 minutos) y uno de la Copa del Rey en el curso 2020-2021, lo que le permitió sellar su renovación automática con el Celta de Vigo al cumplir el número de encuentros fijados por la directiva celeste. No obstante, esa cláusula desapareció de su actual contrato, por lo que Nolito tiene que convencer a la dirección deportiva si quiere continuar en el equipo.