Pellegrini y su firme postura ante una oferta de la selección española

El técnico chileno renovó el pasado mes de diciembre su contrato con el Betis hasta 2025. Pese a ello, a sus 68 años, Manuel Pellegrini no descarta entrenar a otros equipos ni a una selección, aunque nunca compaginar ambas cosas. Es por ello por lo que ha sido preguntado por la posibilidad de tomar las riendas de la selección española en el futuro.

“Quiero mucho a España, son 12 años aquí, pero ya he dicho en otros momentos y lo mantengo que si dirijo a una selección solamente sería a la de Chile. No dirigiría a otro país, porque creo el entrenador de una selección debe ser de ese país, así que lamentándolo mucho creo que no es mi camino futuro, con todo el cariño que le tengo a España”, dijo al respecto Manuel Pellegrini en la Cadena Ser.

Pellegrini, no a la selección española y sí a Chile

Sobre la posibilidad de hacerse cargo de Chile, manifestó: “He tenido ocasiones de ir, pero he tenido contratos vigentes y me gusta más trabajar en los clubes. Me gusta el día a día, la adrenalina del fin de semana. En algún momento se pueden juntar los caminos. Nunca compaginaría un club con la selección”.

Otra cosa que no descarta Manuel Pellegrini es dirigir al Sevilla. “No descarto entrenar a otros equipos de LaLiga, vivo el presente. Tengo una exigencia personal muy alta conmigo mismo en el sentido de ambicionar más. Sigo buscando objetivos y se lo transmito así al plantel ¿El Sevilla? Sería complicado”, concluyó.

Pellegrini no, Marcelino y Valverde sí son opciones para la selección española

El técnico asturiano podría emprender una nueva aventura tras la disputa del Mundial de Catar. Conscientes de que el futuro de Luis Enrique está en el aire, la Federación piensa en su posible sustituto y suenan Marcelino García Toral, actualmente en las filas del Athletic, y Ernesto Valverde, sin equipo tras su paso por el Barcelona, como candidatos a tomar las riendas de la Selección.