James Rodríguez quiere fichar por el Atlético de Madrid

El que fuera futbolista del Real Madrid estuvo cerca de recalar en el conjunto rojiblanco en 2019 pero el cuadro merengue se opuso a su venta tras caer en el derbi que celebraron en Estados Unidos por 3-7. Desde entonces James Rodríguez sueña con vestir los colores del Atlético, por lo que sueña con sustituir a Héctor Herrera de cara al siguiente curso.

Y es que, a sus 30 años, el colombiano quiere dejar el Al Rayyan de Catar para volver al fútbol europeo. Dicha opción se la ofrecerían a James Rodríguez Fernebahçe y Galatasaray, aunque él buscará volver a LaLiga Santander de la mano del Atlético de Madrid.

Simeone, un aliado para James Rodríguez para recalar en el Atlético de Madrid

A favor de su desembarco en el Wanda Metropolitano jugaría Simeone. “Cuando decidí salir del Bayern de Múnich ya tenía algo con otro club, prácticamente estaba hecho. Era el Atlético de Madrid. El Real Madrid no quiso dejarme salir. Hablé con el ‘Cholo’ Simeone. Me dijo que era un jugador súper importante, que podía jugar con él. Hay que preguntarle a Florentino Pérez por qué no me dejó. Esas cosas yo no las sé”, llegó a decir James Rodríguez en su día.

James Rodríguez brilló sobremanera en el Mundial de Brasil 2014, donde fue el máximo goleador (6 tantos y 2 asistencias), tras despuntar en Oporto y Mónaco, con lo que se ganó el fichaje por el Real Madrid, en el que su aportación fue de más a menos, tanto que acabó por ser cedido dos campañas al Bayern y al final traspasado al Everton. Ahora buscará salir del Al Rayyan para volver al fútbol europeo. ¿Podrá hacerlo de la mano del Atlético de Madrid?