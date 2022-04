James Rodríguez y la advertencia del hijo de Freddy Rincón a su padre: “Te vas a meter en problemas”

Freddy Rincón ha pasado a la historia como uno de los mejores futbolistas de Colombia. El cafetero no dejó indiferente a nadie ni dentro ni fuera de los terrenos de juego. Y es que, como comentarista, el ex del Real Madrid no dudó en criticar a compatriotas como James Rodríguez. Esto llevó a su hijo a hacerle la siguiente advertencia “Te vas a meter en problemas”.

Freddy Rincón criticó a James Rodríguez por su actuar en el fútbol internacional y, en especial, en alguna derrota de Colombia. Su hijo fue preguntado al respecto por medios de Cali dado que el futbolista del Al Rayyan no se ha pronunciado tras la muerte de su padre. “El tema con James Rodríguez fue algo de interpretación, nunca quiso dañar su nombre, ni el de nadie. Él veía cosas que no iban y que no le gustaban, pero nunca con la intención de menospreciar a alguien”, aseguraba Freddy Steven.

“Esos temas nos colocaban de punta y nosotros le decíamos: “ey pá, ya pará con eso, porque te vas a meter en problemas. Y él decía, ¿por qué si estoy diciendo la verdad? Y uno iba a ver y él tenía razón. Simplemente él no maquillaba la forma de decir las cosas, no se guardaba nada; pero sin afectar a nadie”, añadía el hijo de Freddy Rincón sobre las declaraciones de su padre.

El silencio de James Rodríguez y la muerte de Freddy Rincón

Si bien muchos compatriotas esperaban que James Rodríguez se pronunciase tras la muerte de Freddy Rincón, éste mantiene el silencio que inició desde que Colombia se quedó fuera del Mundial. Desde entonces no publica nada en sus redes sociales.

“Lo más lindo que me ha pasado en mi carrera como futbolista, fue el asistir a dos mundiales representando la camiseta que más amo, la amarilla de mi selección. Hoy tengo un dolor profundo. Considero que nuestro país tiene talento y jugadores para siempre hacer parte del Mundial”, dijo entonces.

“Me siento triste y no sólo por mi, también por mis compañeros que merecen brillar y se que tienen como. No se que venga para los próximos procesos, no sé si esté o no. Lo que si sé, es que me rompe el alma perder, me incomoda no estar clasificado y esto no puede volver a pasar”, agregó.

“Deseo que Colombia vaya a todos los mundiales, que vengan los títulos en las distintas competencias y categorías. Debemos planificar, unir fuerzas y trabajar mucho desde lo administrativo y lo deportivo para volver a mostrar al mundo la potencia y talento de nuestra tierra”, concluyó James Rodríguez iniciando entonces un silencio al que no ha querido poner fin ni con la muerte de Freddy Rincón.