El Celta de Vigo mira al Barcelona con vistas a reforzar su portería

Javi Galán se ha convertido en una prioridad para el conjunto azulgrana y su llegada al equipo catalán podría implicar la salida de algún jugador del Barcelona rumbo al cuadro celeste. Si bien han sido ofrecidos Martin Braithwaite y Riqui Puig, en el que el Celta de Vigo piensa como recambio de Denis Suárez, la ficha de ambos es muy elevada para el club gallego. Si lo sería la de Iñaki Peña, que regresará al Barcelona tras su cesión al Galatasaray para afrontar su último año de contrato.

Entre o no en la operación que está llamada a llevar a Javi Galán al conjunto blaugrana, el Celta de Vigo quiere al guardameta de 23 años como sustituto de un Matías Dituro que no seguirá en el equipo. En lo que respecta a los planes del Barcelona en su portería, el club culé buscará hacer caja por Neto en verano y Xavi Hernández vería con buenos ojos que Iñaki Peña se quedase como segundo portero. No obstante, todo dependerá de si extiende su contrato. El Celta de Vigo no es el único equipo dispuesto a hacer un esfuerzo con un Iñaki Peña y si éste decide salir en busca de un mayor protagonismo, el Barcelona estará obligado a hacer caja por él.

Según la prensa catalana, sacar a Javi Galán del Celta de Vigo costaría al Barcelona unos 10 millones de euros. ¿Ofrecerá el equipo catalán a Iñaki Peña al cuadro celeste para rebajar el precio de la operación?