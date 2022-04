El Barcelona ofrece dos jugadores al Celta de Vigo por Javi Galán

Desde el pasado 4 de marzo hemos contado en LAOTRALIGA que el futbolista de 27 años es una de las opciones que baraja el conjunto azulgrana para reforzar el lateral zurdo. Con Jordi Alba en su plantilla, el Barcelona no quiere hacer grandes esfuerzos económicos y el precio por el que podría sacar a Javi Galán del Celta de Vigo es asequible, lo que le ha hecho ganar enteros en las últimas semanas. No obstante, el equipo catalán pretende rebajar todavía más su precio incluyendo jugadores en la operación.

En concreto, según el diario Sport, sacar a Javi Galán del Celta de Vigo costaría al Barcelona unos 10 millones de euros. Para abaratar su precio, el club blaugrana ha ofrecido a ofrecido al cuadro celeste a Martin Braithwaite y a Riqui Puig, aunque los gallegos no pueden asumir la ficha que tienen.

Riqui Puig podría ir al Celta de Vigo y Javi Galán al Barcelona

Aún así, como también hemos contado en LAOTRALIGA, el Celta de Vigo podría ofrecer acomodo a éste último si se desprende de Denis Suárez en verano como es su intención. El presidente del Celta de Vigo, Carlos Mouriño, afirmó que el centrocampista “se irá a la grada” la próxima temporada si no abandona Intermedia Sport Player, la agencia de representación de la que es accionista y que el pasado verano se llevó al joven Bryan Bugarían al Real Madrid.

“Entró en una agencia, siendo socio de esa agencia, que se ha dedicado a subastar a unos chicos de nuestro equipo”, denunció el máximo accionista del club vigués. Mouriño explicó que los dirigentes ya le dijeron a Denis Suárez que “ese no es el camino” y que con su agencia “no quieren nada”, por eso mientras se mantenga como accionista no podrá negociar una ampliación de contrato.

“Si no cambia de postura, él sabe que no jugaría un partido más con el Celta. Se iría a la grada sin ningún tipo de remordimiento, yo no me voy a sentir mal porque se diga que se menoscaba su derecho como trabajador”, insistió el presidente. ¿Será Riqui Puig su recambio?, ¿formará éste parte de la operación que está llamada a llevar a Javi Galán al Barcelona?