Joaquín desvela qué le dijo el Rey Felipe VI cuando le entregó la Copa

El triunfo del Betis sobre el Valencia en la final de La Cartuja sigue dando de qué hablar. Por ejemplo, que le dijo el Rey Felipe VI a Joaquín cuando le entregó el trofeo, algo que ha tenido a bien desvelar el capitán del conjunto verdiblanco.

“Me dijo ‘enhorabuena, os lo merecéis y tú más, me alegro mucho por ti y disfrútalo con tu gente’. Es un orgullo, un privilegio, primero por su presencia y segundo porque yo sé que él tiene raíces bétitcas, su abuela era del Betis. Con los nervios y la emoción se me olvidó decírselo”, reveló el futbolista de 40 años en declaraciones recogidas por Marca.

El agradecimiento de Joaquín al Rey Felipe VI en redes

Anteriormente, Joaquín ya había agradecido al Rey Felipe VI sus palabras a través de su Instagram. “Gracias Majestad por tus bonitas palabras. Esto va por tu abuela también que era Bética. Viva España y viva el Betis”, fueron las palabras que le dedicó junto a una fotografía de la entrega de la Copa.

Joaquín seguirá un año más en el Betis

El capitán del equipo andaluz se mostró dispuesto a seguir al ser cuestionado por su futuro en el césped de la Cartuja. “¿Yo qué voy a hacer? Seguir. ¿Me voy a ir ahora que empezamos a ganar?”, señalaba Joaquín. “Ahora vamos a LaLiga, a optar hasta el último partido para entrar en Europa. Ese es nuestro camino hasta el final de temporada”, añadió.

Por su parte, el pasado mes de marzo, Ángel Haro, presidente del club de las Trece Barras, hablaba así al ser preguntado por el capitán: “Con Joaquín hay una sintonía absoluta y un diálogo constante. Cuando acabe la temporada, nos sentaremos y, en un minuto, llegaremos a un acuerdo. Si él quiere e seguir, va a seguir. Es muy bético y, si se ve con fuerzas y con ganas, que lo diga”.