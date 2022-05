La novia de Pau Torres puede ser clave en su fichaje por el Manchester United

Paula Batet, pareja del central de 25 años del Villarreal, vivió en Londres y vería con buenos ojos mudarse a Inglaterra. Así lo asegura la prensa británica, que señala que la novia de Pau Torres podría ser clave para que éste recale en el Manchester United.

Por ello The Sun no ha dudado en dedicar un reportaje a Paula Batet, arquitecta especializada en interiorismo de 28 años. “Antes de Roma viví en Londres, creo que viajar aporta mucho, se abre un abanico lleno de diversidades a las que recurrir a la hora de proyectar. De hecho, siempre intento poner un toque british en mis proyectos”, decía la novia de Pau Torres en una entrevista. Ambos mantienen una relación desde principios de 2021. No obstante, pese a su novia, Pau Torres rechazó una oferta del Tottenham para poner rumbo a Inglaterra el pasado verano.

“Este verano me llamó mi representante y me dijo que había una oferta importante del Tottenham, de más de lo que cobro ahora”, confesó el defensor a David Broncano en su día. “Pero como juego en el equipo de mi pueblo que pocos jugadores lo hacen, decidí quedarme donde soy feliz”, añadió Pau Torres justificando su continuidad en el Villarreal.

"Como juego en el equipo de mi pueblo, decidí quedarme donde soy feliz" 👏👏#LaResistencia @pauttorres pic.twitter.com/Ej0UXc8ZGm — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) January 11, 2022

La oferta del Manchester United por Pau Torres

Cumplido su sueño de jugar la Champions con el equipo de su pueblo, el internacional español podría cambiar de aires este verano. El Manchester United se prepara para una profunda reestructuración y, en lo que respecta a su zaga, Pau Torres se ha convertido en una prioridad para Erik Ten Hag, su nuevo entrenador. El conjunto inglés estaría dispuesto a alcanzar los 50 millones de euros para fichar al central del Villarreal, 10 millones menos de los que figuran en su cláusula de rescisión. ¿Conseguirá cerrar su fichaje por dicha cantidad?, ¿favorecerá su novia el que cambie de aires?