Cazan a la exmujer de Muniain con un conocido actor español

Andrea Sesma, de 28 años, ha sido fotografiada en Madrid con Miguel Ángel Silvestre, de 40. La influencer se casó en 2017 con Iker Muniain, aunque se desconoce la fecha en la que se separó del futbolista del Athletic. Ahora habría iniciado una relación con el actor español.

Y es que, tal y como se puede ver en las fotografías publicadas por Lecturas, Andrea Sesma y Miguel Ángel Silvestre han sido cazados acariciándose y dándose besos en el cuello. No obstante, ni la exmujer de IkerMuniain ni el actor se han pronunciado al respecto.

Andrea Sema y el futbolista del Athletic tienen dos hijos en común, Iker Jr. y Claudia Muniain, de 7 y 3 años y medio. La última fotografía de Muniain y de su exmujer, en la que también salen sus hijos, fue tras la Supercopa conquistada por el Athletic frente al Barcelona. “Sin duda uno lo que más quiere en el mundo es a sus hijos.. y darles este recuerdo para su infancia es ¡muuuy grande! Aupa Athletic”, escribió Andrea Sesma en su publicación.

Muniain no sabe quién será su entrenador la próxima temporada

Marcelino García Toral comunicó en rueda de prensa que no seguirá como entrenador del Athletic la próxima temporada. “Creemos que ha llegado el momento de dar un paso al lado y cerrar una bonita historia. Estamos orgullosos de haber disfrutado del privilegio de entrenar al Athletic. Para nosotros, ha llegado el momento de dar las gracias y decir adiós”, comenzó diciendo en rueda de prensa.

“Es evidente que si los dirigentes que nos contrataron y permitieron trabajar con libertad hubieran seguido habríamos aceptado la renovación. Nos vamos porque siento que el club no me da la confianza que necesito. No me ofrece el apoyo para construir algo a medio y largo plazo. En estas semanas no he percibido la confianza a futuro para seguir siendo entrenador del Athletic”, añadió justificando su adiós.

