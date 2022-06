Sergio Asenjo deja el Villarreal tras nueve años

El Villarreal ha hecho oficial la salida del guardameta Sergio Asenjo, quien concluye contrato el 30 de junio tras haber pasado los últimos nueve años en el club castellonense y que en el momento de su despedida ha afirmado a través de las redes sociales que ha sido “un afortunado” y que repetiría “una y mil veces”, el tiempo que ha pasado en la entidad.

Durante esta etapa, el meta palentino, que está a punto de cumplir 33 años, ha disputado un total de 258 encuentros, lo que le ha convertido en el guardameta con más encuentros en la historia del Villarreal.

“Llega el momento de decir adiós. No encuentro palabras para definir lo feliz que he sido en esta mi casa. Echando la vista atrás se me acumulan un montón de recuerdos inolvidables. Desde dentro he tenido la suerte de ver lo que ha crecido este club en estos nueve años, todos los retos logrados juntos, coronado con el primer título de nuestra historia”, señaló Sergio Asenjo.

También indicó que cada partido en La Cerámica “ha sido muy especial” y dio las gracias a toda la afición. “Siempre seré uno de los vuestros, siempre endavant”, concluyó.

Sergio Asenjo llegó al club en la temporada 2013-2014 cedido por el Atlético de Madrid para reforzar al equipo tras su ascenso a Primera División y después de un gran año, pasó a ser propiedad del Villarreal, donde su único problema fue el de las graves lesiones de rodilla que padeció.

El portero, que también jugó en el Valladolid y el Málaga, había perdido esta temporada la titularidad en detrimento del argentino Gero Rulli, lo que hacía pensar en que podía salir al finalizar su contrato y estar en condiciones de firmar como agente libre por el club con el que alcance un acuerdo.