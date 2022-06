El Atlético de Madrid recibe calabazas por Giorgio Scalvini

El conjunto rojiblanco ha tratado, sin éxito, de hacerse con el central de 18 años del Atalanta. Pese a que ha disputado 21 partidos esta temporada, el Atlético de Madrid pretendía fichar a Giorgio Scalvini y ha recibido calabazas.

Noticias relacionadas Selección. Jesús Casas desvela el nombre de un futbolista al que Luis Enrique no llevará a la Selección

Así lo asegura el diario MARCA, que no descarta nuevos intentos del cuadro colchonero para intentar atar a este polivalente futbolista. Y es que Giorgio Scalvini, además de como central, puede jugar como centrocampista, algo que valora positivamente el Atlético de Madrid. “Me siento más defensor pero también me gusta jugar en el centro del campo”, confesaba el italiano.

El Atlético de Madrid ha recibido calabazas por Giorgio Scalvini y por Nahuel Molina

Pese a la buena relación que existe entre el Atlético de Madrid y el Udinese, donde juega como cedido Nehuén Pérez por parte del conjunto rojiblanco, el equipo italiano ya ha dado calabazas al cuadro colchonero por uno de sus futbolistas. Y es que además de a Giorgio Scalvini, el Atlético de Madrid ha intentado pescar en la Serie A a Nahuel Molina.

El Udinese, al que el Atlético de Madrid fichó el pasado verano a Rodrigo de Paul, también ha tumbado la última propuesta que presentó el conjunto rojiblanco por el lateral diestro de 24 años. El cuadro colchonero había ofrecido 20 millones de euros por Nahuel Molina, al que estaba dispuesto a dejar como cedido una campaña más en el Udinese.

El club italiano, por su parte, no se desprenderá del argentino por menos de 30 millones de euros. Es por ello por lo que el Udinese rechazó la oferta del Atlético de Madrid por Nahuel Molina.