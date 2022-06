El Udinese rechaza la oferta del Atlético de Madrid por Nahuel Molina

El equipo italiano, al que el conjunto rojiblanco fichó el pasado verano a Rodrigo de Paul, ha tumbado la última propuesta que ha presentado el cuadro colchonero por el lateral diestro de 24 años. El Atlético de Madrid había ofrecido 20 millones de euros por Nahuel Molina, al que estaba dispuesto a dejar como cedido una campaña más en el Udinese.

Noticias relacionadas Televisión. Sandra Díaz deja El Chiringuito

Sin embargo, según Messaggero Veneto, el club italiano no se desprenderá del argentino por menos de 30 millones de euros. Es por ello por lo que el Udinese ha rechazado la oferta del Atlético de Madrid por Nahuel Molina.

El fichaje de Nahuel Molina podría llevar a Wass del Atlético al Valencia

En caso de subir su oferta por Nahuel Molina, y de hacerse con sus servicios de cara al presente curso, el Atlético de Madrid podría incluir a Daniel Wass en su oferta por Carlos Soler. El Valencia ha ofrecido al centrocampista de 25 años al conjunto rojiblanco, que ve con buenos ojos hacerse con sus servicios. No obstante, para rebajar su precio, pretende incluir a Daniel Wass, ex del Valencia, en la operación tal y como hemos contado en LAOTRALIGA. El danés no entra en los planes de Simeone, motivo por el que el Atlético de Madrid está intentando fichar a Nahuel Molina.

Volviendo a Carlos Soler, de no alcanzar un acuerdo con el Valencia, el cuadro colchonero no pierde la pista a Sergi Darder. El centrocampista termina contrato con el Espanyol en 2023 y su fichaje resultaría bastante asequible.