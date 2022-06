Mourinho solicita a la Roma el fichaje de Rodrigo de Paul

Tras conquistar la Conference League con el conjunto italiano, el técnico luso quiere que su equipo dé un salto de calidad en el siguiente curso. Ambicioso de cara a la próxima temporada, José Mourinho ha solicitado a la Roma el fichaje de Rodrigo de Paul.

En principio, el Atlético de Madrid no contempla la salida del centrocampista, por el que pagó 40 millones de euros el pasado verano. No obstante, su temporada ha ido de menos a más, por lo que Rodrigo de Paul podría ver con buenos ojos regresar a Italia de la mano de la Roma. Dicha posibilidad también se la ofrecería el Nápoles, que también quiere al argentino.

“En el Atlético juega un papel completamente diferente al de Udinese, lo veo más al servicio del equipo, mientras aquí era libre de expresarse. ¿Su futuro? No he hablado con él ni con sus agentes, pero puedo suponer que no puede estar satisfecho con este rol y no me extrañaría verlo en otro lugar, incluso de nuevo en la Serie A, ya que fue donde se encontró a sí mismo”, apuntaba recientemente Pierpaolo Marino, director deportivo del área técnica del Udinese, su exequipo.

Rodrigo de Paul y Yannick Carrasco, tentados para salir del Atlético de Madrid

Además de Rodrigo de Paul, otro futbolista del Atlético de Madrid que está siendo tentado para abandonar la disciplina rojiblanca es Yannick Carrasco. El Milan piensa en el belga, que tiene una cláusula de 60 millones de euros, por si Rafa Leao pusiera rumbo al Real Madrid o a cualquier otro equipo. Además del conjunto rossonero, el Newcastle tampoco pierde de vista a un Yanncik Carrasco que meses atrás cambió de agente, por lo que podría estar abierto a cambiar de aires.