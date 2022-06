El padre de Emerson estalla por los rumores que sitúan a su hijo en el Atlético de Madrid

Sime Vrsaliko termina contrato a final de temporada y Simeone no cuenta con Daniel Wass, lo que ha hecho que el conjunto rojiblanco haya reactivado su interés por el defensor del Tottenham. Si bien Emerson Royal no es el único lateral derecho al que sigue el Atlético de Madrid, al padre del brasileño no le ha hecho ninguna gracia que su hijo esté siendo relacionado con el cuadro colchonero.

Noticias relacionadas Selección. Jesús Casas desvela el nombre de un futbolista al que Luis Enrique no llevará a la Selección

Recientemente era el agente del ex de Betis y Barcelona el que comentaba: “Tuve en una conversación informal con el Atlético de Madrid, pero no soy sólo el agente de Emerson Royal, tengo otros jugadores, por lo que no puedo confirmar esta información dada a conocer en la prensa”.

Ahora, el padre de Emerson Royal se ha pronunciado al respecto: “Nuestro intermediario con la prensa es el periodista y neurocientífico portugués Fabiano de Abreu Agrela. Él no solo es responsable de la información de Emerson, sino que trata cuestiones mentales y de alto rendimiento”.

“Incluso me reveló que este tipo de rumor no es bueno por el momento ya que el jugador está muy feliz en el Tottenham y vive un buen momento en su carrera, que mejorará aún más”, agregaba al ser cuestionado por el interés del Atlético de Madrid por Emerson Royal.

Emerson Royal también se ha pronunciado sobre el interés del Atlético de Madrid

Preguntado por el Atlético de Madrid recientemente, el lateral señalaba: “Me ha llegado el interés. Ahora estoy en un momento bueno... pero no sé qué pasará en el futuro. Me gusta que los equipos vean mi fútbol”. “¿Si firmaría un Emerson por la derecha y Lodi en la izquierda? No lo sé”, añadió Emerson Royal.