Simeone arremete públicamente contra la madre de sus tres hijos futbolistas

El técnico del Atlético de Madrid ha estallado contra su exmujer después de que ésta hablase de los veinte años de matrimonio que compartieron. Simeone no ha podido contenerse y ha arremetido públicamente contra Carolina Baldini, madre de Giovanni, de Giuliano y de Gianluca, los tres hijos futbolistas del Cholo.

“Estoy cansado de que salga a hablar después de quince años. Más aún sabiendo que nunca hablé de todo lo que pasó y el daño que generó. Ella sigue hablando como si nadie tuviera memoria. Me cansé de intentar cuidar a mis hijos y de protegerlos del entorno. Ya no hay vuelta atrás. Ella rompió códigos fuertes de la familia y ya no tengo más paciencia”, manifestó el argentino en La Nación.

Las palabras de Carolina Baldini que han hecho estallar a Simeone

Carolina Baldini y Simeone se separaron en 2008 aunque no se divorciaron hasta 2014. “Para los chicos fue doloroso. Nos sentamos los dos. Yo no podía hablar mucho y fue Diego el que lo contó. La separación fue en buenos términos. Siempre hay alguna cosa, no te voy a mentir... Pero la verdad es que fue muy amigable. Fui yo la que tomó la decisión de separarnos”, fueron las palabras de la argentina.

“Cuando él encontró una pareja y yo entendí que tenía la intención de formar una familia, obviamente, le dije que hiciéramos el divorcio. ¿Cómo no lo iba a firmar si ya todo estaba terminado?”, agregó Carolina Baldini sobre su relación con Simeone. “Hoy, ya está todo resuelto, pasaron más de 10 años”, finalizó.