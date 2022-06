Pellegrini comunica al Betis que ha recibido una oferta del Everton

Tras ser tentado por la selección de Chile, el Everton y un club asiático han hecho lo propio con Manuel Pellegrini. Ambos estaban dispuestos a pagar la cláusula de 5 millones de euros que le desvincularía del contrato que le une al Betis hasta 2025.

Manuel Pellegrini ha tenido a bien comunicar al conjunto verdiblanco que ha recibido ofertas del Everton y de un club asiático y el equipo andaluz ha querido tener un detalle con él por su gesto. Según el diario AS, el Betis subirá un 20 por ciento su sueldo.

Pellegrini no descarta dirigir a Chile, sí a España

Sobre la posibilidad de hacerse cargo de Chile, el técnico del Betis manifestaba recientemente: “He tenido ocasiones de ir, pero he tenido contratos vigentes y me gusta más trabajar en los clubes. Me gusta el día a día, la adrenalina del fin de semana. En algún momento se pueden juntar los caminos. Nunca compaginaría un club con la selección”.

Lo que sí descartó Manuel Pellegrini fue tomar las riendas de la selección española: “Quiero mucho a España, son 12 años aquí, pero ya he dicho en otros momentos y lo mantengo que si dirijo a una selección solamente sería a la de Chile. No dirigiría a otro país, porque creo el entrenador de una selección debe ser de ese país, así que lamentándolo mucho creo que no es mi camino futuro, con todo el cariño que le tengo a España”.

El amor de Pellegrini al Betis

En aquella ocasión, sobre su experiencia en el Betis señaló: “He tenido la fortuna de estar aquí en cuatro clubes distintos. El Villarreal fue el club que me trajo a Europa, una gran institución, muy bien dirigida y con resultados como quedar segundos en Liga, semifinales de Champions... en un Villarreal mucho más pequeño que hoy. Me permitió llegar a un club tan grande como es el Real Madrid en una temporada bastante especial, pero no se pudo ganar el título. Málaga es quizá la mejor etapa de mi vida personal. Contamos con resultados futbolísticos muy importantes, con una calidad de vida y un cariño de la gente que me permitió tener hasta una rotonda con mi nombre. Con el Betis han sido dos años muy parecidos a lo que viví con el Málaga, va a ser inolvidable”.