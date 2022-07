Rubén Blanco renueva con el Celta de Vigo hasta 2027

El portero Rubén Blanco amplió cuatro años más su contrato con el Celta de Vigo, hasta el 30 de junio de 2027, informó este miércoles el club gallego, con el que tenía vinculación hasta el final del curso 2022-2023.

Noticias relacionadas Redes sociales. Tamara Gorro habla sobre los problemas sexuales que ha tenido con Garay

“Estoy muy contento. Esta es mi casa, me siento muy cómodo, hoy es un día muy feliz para mi”, comentó el internacional sub-21 tras firmar su nuevo contrato.

El meta gallego recordó que ya lleva “nueve años” en el primer equipo, con el que debutó el 26 de mayo de 2013 frente al Real Valladolid en Zorrilla tras caer lesionado su compañero Javi Varas.

“Siempre lo he dicho, mientras el club no me diga lo contrario estaré encantado de estar aquí. Es un orgullo para cualquier niño llegar al primer equipo”, afirmó Rubén Blanco, quien la pasada temporada vivió a la sombra del argentino Matías Dituro en LaLiga.