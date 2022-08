Es portero que sueña con ir al Mundial con España

David Raya, guardameta de 26 años del Brentford, debutó el pasado mes de marzo con la Selección frente a Albania. Desde entonces se ha convertido en un fijo para Luis Enrique, por lo que sueña con estar con España en el Mundial de Catar.

En una entrevista para El Larguero, al ser cuestionado sobre si pensaba en el Mundial, David Raya ha señalado: “Primero va las Nations League, espero empezar bien para poder ser seleccionado. Luego, claro que espero pelear por ir al Mundial. Todos los españoles que jugamos a futbol pensamos en lo mismo, que es el Mundial”.

“Sería la guinda del pastel. Poder ser seleccionado y vivir esa experiencia sería increíble tras haber visto tantos mundiales por la tele. Sería un sueño cumplido”, añadía el guardameta.

Sobre su debut con España, David Raya comentó: “El día del partido no veía que fuese a jugar. Cuando dio la charla Luis Enrique, me dijo que sería el portero y se me aceleró el pulso. Vino mi familia a verme al hotel, ya que estábamos en casa, y me ayudaron a relajarme y tomármelo con tranquilidad. Fue un día muy especial, un debut soñado. Estaban todos viéndome en Cornellá: mi familia, mis amigos, mi pareja...”.

David Raya, abierto a volver a España.

Por último, al ser preguntado si se planteaba volver a España, declaró: “Estoy muy contento y la Premier League no se compara con ninguna otra liga. Aun así, hay puertas que se abren y, si la propuesta es buena, no puedo decir que no”.